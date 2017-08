Handball : Youenn Cardinal, champion du monde junior, rejoint la JS Cherbourg

Pour remplacer Rabah Soudani, la JS Cherbourg Handball (Manche) vient de recruter le Breton Youenn Cardinal, champion du monde junior en 2015, ex pensionnaire de Créteil (Starligue).

C'est un départ qui n'était pas programmé dans la feuille de route du nouvel entraîneur de la JS Cherbourg Handball (Manche), Chérif Hamani. L'ailier droit Rabah Soudani a finalement décidé de quitter le club et le haut niveau pour une reconversion professionnelle.

60% de réussite

Pour le remplacer, la JS Cherbourg vient d'annoncer l'arrivée de Youenn Cardinale. Ce Breton de 23 ans a été formé à l'US Créteil (Starligue), avec lequel il a remporté le titre de champion de France de ProD2 en 2014. Surtout, le jeune homme a été sacré champion du monde junior avec l'équipe de France, au Brésil, en 2015.

Avec plus de 98 buts en 3 saisons de Starligue et un pourcentage de réussite au tir à plus de 60%, il apportera sa connaissance du haut niveau au groupe mauve.

Ailier complet

Interrogé par le club, il évoque une envie de "changer d'atmosphère" après quatre saisons en région parisienne. "Je suis passé à Cherbourg et arriver à la salle et voir des bateaux quelques mètres plus loin c'est beau et ça donne envie. Pour un Breton, je n'aurais pas pu mieux tomber qu'à Cherbourg."

Côté terrain, il se dit intéressé par "le nouveau projet (du club) avec une équipe composée de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience". Cet ailier complet pourra aussi jouer sur la base arrière.

