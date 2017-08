Violents incendies de forêt dans le sud de l'Europe

De violents incendies de forêt font rage depuis plusieurs jours dans le sud de l'Europe, notamment au Portugal, en France, en Italie et en Croatie où les flammes ont atteint la banlieue de Split, la deuxième ville du pays.

En Croatie, plusieurs dizaines de feux de forêt se sont déclarés depuis dimanche dans la région de Split, sur la côte de l'Adriatique, détruisant environ 4.500 hectares de pinède, de broussailles et d'oliviers, selon les services de secours.

Environ 80 personnes, principalement des pompiers, ont été légèrement blessées et plusieurs maisons ont brûlé. Environ 400 pompiers et 100 militaires sont mobilisés.

Lundi soir, l'incendie a atteint la banlieue de Split, détruisant plusieurs voitures et entraînant l'évacuation d'un centre commercial. Une décharge publique a pris feu et la ville était noyée sous une épaisse fumée noire. Les pompiers ont toutefois réussi à prendre le contrôle de l'incendie dans la nuit de lundi à mardi.

Campeurs évacués au Monténégro

Au Monténégro voisin, plusieurs autres incendies de forêt ont notamment entraîné l'évacuation d'une centaine de campeurs sur la péninsule de Lustica, dans l'ouest du pays, mais la situation s'améliorait mardi grâce à une accalmie des vents, selon les autorités.

Le Monténégro avait lancé lundi un appel à l'aide internationale pour lutter contre les incendies. Ces derniers étaient tous sous contrôle mardi matin, selon les services de secours locaux.

Au Portugal, où l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire récente du pays avait fait 64 morts et 254 blessés fin juin dans la région centrale de Pedrogao Grande, trois incendies majeurs dans le nord mobilisaient à eux seuls mardi près de 1.400 pompiers et une douzaine d'avions ou hélicoptères bombardiers d'eau.

Celui qui faisait rage depuis dimanche dans la commune d'Alijo, dans le district de Vila Real, était maîtrisé sur 80% de son périmètre mardi matin par près de 600 pompiers, a annoncé la Protection civile. La veille, les flammes avaient redoublé d'intensité et menacé plusieurs habitations.

Plusieurs centaines de pompiers luttaient également contre les flammes à Mangualde, près de Viseu, et dans la région de Guarda. Ces régions connaissaient mardi une météo plus clémente, avec des températures maximales qui devaient rester en-dessous des 30°C contre plus de 35°C les jours précédents.

En Italie, les incendies continuent avec quelque 1.030 interventions des pompiers lundi sur tout le territoire

Une des régions les plus concernées est celle du Latium, autour de Rome, avec notamment l'incendie d'une pinède sur le littoral, un parc naturel très connu des Romains, où un pyromane présumé a été arrêté.

Les feux ont été éteints ou maîtrisés après intervention notamment de moyens aériens, hélicoptères ou Canadairs, mais d'autres foyers étaient signalés mardi en Calabre dans la province de Cosenza (sud).

Le feu a également repris lundi aux abords de Naples, près du quartier résidentiel de Posillipo, qui n'a toutefois pas été évacué. Une personne est morte lundi en tombant de son toit dans la région de Naples après l'avoir escaladé pour se rendre compte de la progression d'un incendie de forêt non loin de son habitation.

Les feux se multiplient aussi dans le sud de la France en raison de vents, de la chaleur et de la sécheresse, notamment au nord de la ville de Nice et en Corse.

Mardi matin, plus de 450 pompiers luttaient toujours contre un violent feu de forêt au nord de Nice, (sud-est), qui a ravagé 100 hectares mais ne progressait plus.

Lundi, quelque 200 hectares de maquis ont été détruits à proximité de Bonifacio, en Corse du Sud. Et le week-end dernier, 800 hectares sont partis en fumée près d'Aix-en-Provence (sud-est), un incendie probablement causé par un mégot mal éteint.

