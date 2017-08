Macron promet "une couverture en haut débit" de la France entière d'ici 2020

Le président Emmanuel Macron a promis lundi une couverture de la France entière "en haut et très haut débit" d'ici "à la fin de l'année 2020", devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat.

"Je souhaite encore accélérer le calendrier afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici à la fin de l'année 2020" et "non plus 2022", a déclaré le chef de l'Etat.

