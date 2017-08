Philippe prône "une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale"

Edouard Philippe a prôné lundi une "réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale", en ouverture de la Conférence des territoires, alors que des élus s'inquiètent de la suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables.

"Nous devons donner plus de prévisibilité et plus de lisibilité sur l'évolution des ressources des collectivités territoriales. Et nous devons engager une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale, sur la taxe d'habitation bien sûr, elle est annoncée, mais plus généralement sur l'ensemble du système de financement des collectivités locales". "Je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera dur et que ce sera long", a ajouté le Premier ministre.

