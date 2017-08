Au tribunal de Caen: Peine ferme pour vol à l'étalage et détention de cannabis

Dans l'après-midi du lundi 13 mars 2017 un jeune homme est interpellé après les caisses par les agents de sécurité du centre commercial carrefour à Herouville Saint Clair au nord de Caen (Calvados) en possession d'articles qu'il n'a pas payés. Du cannabis est retrouvé dans ses poches. Il a été jugé pour ces faits le jeudi 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Jeudi 13 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé Rostam Lajevardi âgé de 19 ans pour vols et pour détention de stupéfiants, le lundi 13 mars 2017 à 17h à Hérouville Saint Clair et pour consommation de stupéfiants, de mars 2016 à mars 2017. Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience.

Il vole pour payer ses besoins en stupéfiants

Interpellé par les vigiles, l'individu est en possession de deux enceintes Hifi et d'une robe de fillette, achats qu'il n'a pas réglés. Cent-vingt grammes de résine de cannabis sont retrouvés sur lui. En garde à vue il explique que la robe était pour sa petite fille âgée de 16 mois. Quant aux enceintes c'était pour les revendre et se faire de l'argent car il a besoin d'un certain budget pour sa consommation de stupéfiants. Il va jusqu'à ajouter que son RSA finance son cannabis.

Deux condamnations pour trafic de stupéfiants

Le prévenu déjà jugé pour vols et pour recels a également été condamné par deux fois pour trafic de stupéfiants. Un représentant du centre commercial Carrefour Hérouville, présent à l'audience sollicite le remboursement du matériel dégradé.

Le tribunal suit le réquisitoire de la procureure et condamne Rostam Lajevardi à 2 mois de prison ferme sans aménagement possible. La constitution de partie civile de la victime est reconnue recevable et il devra lui verser 97,97 euros de dommages et intérêts.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Un détenu introduit du cannabis à la maison d'arrêt de Caen

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Calvados : le prévenu affirme "dépanner", pas dealer

Calvados. Cinq mois de prison ferme pour le consommateur de cannabis

Calvados : prison pour détention de stupéfiants et recel d'un ordinateur volé