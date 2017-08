L'Agenda en Normandie : lundi 24 juillet

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

Manche

Les guerriers nordiques sont à l'honneur à l'Abbaye de la Lucerne d'Outremer samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017. A l'occasion de la Saint Olaf, les Vikings et les Normands sont à l'honneur avec un marché durant le week-end. Une conférence "l'arrivée des vikings en Normandie" : samedi à 10h30 et 15h00, et dimanche à 15h00. Messe Saint-Olaf sonnée par les trompes de chasse "les Echos de l'Abbaye de la Lucerne", samedi à 18h30.

Calvados

Sortez les transats, ouvrez les oreilles, jetez-vous à l'eau ! Caen-Plage a pris ses quartiers d'été aux Rives de l'Orne. Le programme est dansant, musical, informatique et nautique. Retrouvez par exemple une base de loisirs éphémère sur les berges de l'Orne. Pour les plus curieux et endurants navigateurs la balade peut aller jusqu'au mines de fer de St-André sur Orne, plus d'infos sur la page Facebook des Rives de l'Orne.

Orne

Dimanche 30 juillet 2017, participez à la fête des métiers de la forêt aux Monts d'Andaine. Une fête autour des métiers de la forêt à la chapelle des Friches avec notamment le concours du meilleur bûcheron, un déjeuner aux Tripes ou encore la messe de St Hubert ainsi qu'un spectacle en chansons en soirée.

Seine-Maritime

La ville de Dieppe vous propose le dispositif 'Les Samedis du Quai'. Ce sont des spectacles diffusés en espace public autour de formes diverses... arts du cirque, arts de la rue, musique... C'est surtout du rire, des talents, du sensible et un programme d'animation gratuit et pour tous. 3ème et dernier rendez vous avec les artistes des 'Samedis du Quai', ce samedi 29 juillet 2017.

• 'M. Culbuto', un jouet vivant qui attend désespérément que l'on s'amuse avec lui, l'air de rien'

• 'Les joyes du mariage', scène de ménage médiévales et croquignolettes

• 'Brass Boys New Orleans', une fanfare au répertoire ensoleillé qui butine allègrement des musiques de La Nouvelle Orléans à celles des caraïbes, et du jazz éthiopien à l'afro-beat.

• Des Marilyn s'exhibent sous les yeux de deux mariniers épris d'un groove house, plus tard chahutés au large par les bourrasques de vent, tandis que des sirènes palmées dansent sur une musique planante, voilà le spectacle 'Klima' !



Eure

Tous les soirs, jusqu'au 15 août, à la tombée de la nuit, projection offerte d'un film en plein air sur l'esplanade de la piscine à Val-de-Reuil. Thème : "Quand blanche rêve, je deviens prince". Au programme :

• Lundi 24 juillet 2017: Amis publics Comédie 1h38

• Mardi 25 juillet 2017 : Tamara Comédie 1h40

• Mercredi 26 juillet 2017 : Boule et Bill 2 (2017 France, Belgique) 1h20

• Jeudi 27 juillet 2017 : Il a déjà tes yeux (2017 France) 1h35

• Vendredi 28 juillet 2017 : Sully (2016 USA) 1h36

• Samedi 29 juillet 2017 : Naturo the last (2015 Japon) 1h57

• Dimanche 30 juillet 2017 : Baby boss (20147 USA) 1h38