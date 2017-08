Au tribunal de Caen: Pôle emploi réclame 16 753 euros d'indemnités indues

Le 15 juillet 2017 à 13:00 Par : Joëlle Briant

A Potigny au sud de Caen (Calvados) en 2012 une femme exerçant deux activités (employée en pharmacie et agent d'entretien) se voit licenciée de son premier emploi. Elle remplit donc un formulaire destiné à pôle emploi et se voit octroyer une allocation de retour à l'emploi. En 2016 l'organisme s'aperçoit qu'elle a toujours eu un emploi en parallèle, lui adresse un courrier sans suite et dépose alors plainte auprès du procureur de la république. La femme a du s'expliquer sur ces faits le mercredi 12 juillet 2017 devant tribunal de grande instance de Caen.