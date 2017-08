Le tour du Roc à la nage, c'est ce week-end à Granville

Près de 130 sportifs s'élancent samedi 15 juillet 2017 pour le tour du roc à la nage, à Granville (Manche). Cinq kilomètres à parcourir dans l'eau de mer... Une course ouverte à tous aura lieu demain, dimanche 16 juillet 2017.

C'est l'épreuve phare de l'EV Granville: le 54e tour du Roc à la nage se tient les samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 à Granville (Manche).

130 courageux se jettent à l'eau ce samedi à 10h30. Ils vont parcourir 5 kilomètres, de l'avant-port à la plage du plat Gousset, dans une eau à environ 19 degrés. Cette course est une étape de la Coupe de France de nage en eau libre, l'une des rares qui se déroule en mer. On attend des milliers de spectateurs sur la plage et le sentier des douaniers pour encourager les téméraires. Les premiers nageurs ont passé la ligne d'arrivée vers 11h20.

Dimanche 16 juillet 2017, place à la Coupe de Normandie sur 1 kilomètre, ouverte à tous, suivie de la Coupe des Clubs, un relais 4x1km.

Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

