14 juillet au Havre: un grand moment de musique avec Texas, Boulevard des Airs...

Ce vendredi 14 juillet, les Havrais ont pu vivre le premier Tendance Live Resonance. Un grand moment.

Nouveau temps fort, pour les 500 ans de la ville du Havre: le premier Tendance Live Resonance s'est installé sur la plage du Havre ce 14 juillet 2017.

Environ 30 000 personnes, pour un magnifique moment musical.

Le groupe Texas et sa chanteuse Sharleen Spiteri font vibrer la foule ce vendredi soir.

Sur la scène du #TendanceLive au Havre, Texas met le feu pic.twitter.com/36ehp5Utrl — Tendance Ouest (@tendanceouest) July 14, 2017

On jouera même les prolongations:

Lea Paci, Lea Castel, June the Girl, Nassi, Lucie et Tibz se succèdent, on savoure.

Boulevard des Airs conclut avec cuivres et guitare: "Emmène moi voir la mer, fais moi voir l'océan...". Grandiose.

Dernières notes toute en folie avec @boulevardesairs avant le feu d'artifice du #14 juillet au @LH_LeHavre pour le #Tendancelive pic.twitter.com/xaeabASPBY — Tendance Ouest (@tendanceouest) 14 juillet 2017

Place au grand feu d'artifice.

Merci aux artistes, merci à Charles, Cyril et Romuald pour l'animation, à Franck pour la programmation, merci aux partenaires de la soirée et... à vous public: vous étiez au top!

