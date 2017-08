A vos marques, prêts... qui part ? L'imprévisible course des bébés

Le 14 juillet 2017 à 23:40

C'est une course où tout le monde rit, où les faux-départs sont légion et hochets et biberons autorisés: bienvenue à la course des bébés, qui réunit chaque année à New York une trentaine de chérubins autour d'un tapis de 10 m2, pour savoir qui traversera le plus vite, sous les cris attendris de leurs parents.