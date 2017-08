Tendance Live au Havre : les confidences des artistes [vidéos] 

Vendredi 14 juillet 2017, Tendance Ouest est au Havre (Seine-Maritime) pour un grand concert gratuit. Retrouvez ici leurs interviews en vidéos.

C'est l'événement, vendredi 14 juillet 2017 au Havre (Seine-Maritime). À l'occasion de la Fête nationale, Tendance Ouest organise le Tendance Live Résonance.

Au programme, à partir de 20h sur l'esplanade de la plage : les groupes Texas et Boulevard des airs ainsi que Tibz, Léa Paci, Nassi, June The Girl, Léa Castel et le Normand DJ Nills.

Toute l'après-midi, les artistes se sont prêtés au jeu des interviews, sur l'antenne de Tendance Ouest. Revivez ici l'essentiel, en vidéo :

Rendez-vous à partir de 20h. C'est gratuit !

