Des chevaux en divagation sur la RN 13 provoquent plusieurs graves accidents

Plusieurs accidents de la route se sont produits dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 juillet 2017, sur la route nationale 13, où 19 chevaux ont divagué. Un homme a été grièvement blessé dans une collision entre trois véhicules.

Jeudi 13 juillet 2017, vers 1h du matin, les pompiers ont reçu environ 45 appels pour signaler des chevaux en divagation sur la route nationale 13, dans le sens Caen/Cherbourg.

Une première sortie de route s'est produite juste après le rond-point du centre commercial Auchan, près de Cherbourg (Manche). L'automobiliste a été légèrement blessé, un cheval a été tué dans le choc.

Pronostic vital engagé

Le second accident, plus grave, a impliqué trois véhicules et neuf personnes à hauteur de Brix/Saint-Joseph, au niveau des boîtes de nuit. Dans l'une des voitures, un homme de 40 ans, grièvement blessé, a dû être désincarcéré puis transporté par hélicoptère au CHU de Caen (Calvados). Son pronostic vital était engagé. Les trois passagers du véhicule, une femme de 35 ans et deux enfants de 6 et 9 ans, eux aussi sérieusement touchés, ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Un cheval a été tué.

Dans un second véhicule, deux personnes étaient indemnes. La troisième voiture est repartie rapidement après le choc. La route a dû être coupée pendant plusieurs heures, le temps de permettre aux secours d'intervenir.

19 chevaux, trois sont morts

Au total, ce sont 19 chevaux qui ont divagué sur cet axe pendant la nuit. Deux ont été tués dans les accidents, un troisième a dû être euthanasié en raison de graves blessures. Un quatrième, également blessé, a survécu. Un vétérinaire était sur place dans la nuit, ainsi que leur propriétaire, afin de récupérer les bêtes. Selon nos informations, les chevaux sont issus d'un élevage de Tollevast, qui borde la nationale 13.

