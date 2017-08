Tour de France à la Voile : décor de rêve à Jullouville, dans la Manche

Après Fécamp (Seine Maritime), le Tour de France à la voile fait escale à Jullouville (Manche) jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2017. Quand ils ne régatent pas dans la baie du Mont-Saint-Michel, les 31 bateaux et leurs équipages sont à quelques mètres du public, sur la plage.

C'est la première année d'un contrat qui en compte quatre. Le département de la Manche et ASO, la société qui organise le tour de France à la Voile (et le tour cycliste) se sont entendus pour que les skippers du Tour fassent escale pendant 4 ans sur les côtes manchoises, à chaque fois dans un lieu différent. Pour la première année du contrat, c'est la plage de Jullouville qui a été choisie, les 13 et 14 juillet 2017, au plus grand bonheur de Jean-Marie Sevin, président de la communauté de communes Granville Terre et Mer :

Des skippers de Jullouville

Les 31 bateaux ont rendez-vous pendant ces deux jours dans la baie du Mont-Saint-Michel. On dénombre des équipages pros, mais aussi des amateurs. Des équipages qui viennent de l'autre bout du pays et des bateaux qui retrouvent leur terrain de jeu habituel, à l'image du local de l'étape, Colombus Café, skippé par Fabrice Walhain originaire de... Jullouville :

Autre bateau amateur, Techneau, skippé par un employé de l'entreprise, basée à Marigny dans la Manche, Benoît Daval :

Chausey et le Mont en décors

La foule était aux rendez vous, ce jeudi 13 juillet, pour la première journée de cet acte 3 du tour de France à la Voile. C'est l'équipage tenant du titre, sur Lorina Limonade/Golfe du Morbihan, qui a remporté le raid côtier entre Jullouville, les îles Chausey et le Mont-Saint-Michel. L'épreuve se poursuit ce vendredi 14 juillet, avec du grand spectacle : les stades nautiques, à quelques mètres de la plage.

