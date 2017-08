Venezuela: un mystérieux pilote d'hélicoptère réapparaît

Un policier qui avait attaqué en juin des bâtiments officiels à Caracas à bord d'un hélicoptère est réapparu jeudi lors d'une manifestation de l'opposition pour appeler à la chute du président Nicolas Maduro.

Ce policier, Oscar Perez, 36 ans, a fait des déclarations hostiles à M. Maduro et à son gouvernement pendant ce rassemblement sur la place Altamira, dans l'est de Caracas, puis a rapidement quitté les lieux sur une moto.

"Il est temps que ce narco-gouvernement tombe", a lancé le policier, accusant ainsi le pouvoir vénézuélien d'être impliqué dans le trafic de drogue. "La consultation populaire se fera dans la dignité", a-t-il dit, parlant du référendum symbolique que l'opposition compte tenir dimanche contre le président Maduro.

Perez a annoncé qu'il viendrait dimanche "défendre le peuple pour que ces narcotrafiquants et ces groupes paramilitaires ne puissent pas empêcher le processus".

L'opposition dénonce régulièrement les "colectivos", des groupes de civils armés selon l'opposition par le gouvernement socialiste et qui interviennent contre les manifestations.

Oscar Perez, qui vit apparemment dans la clandestinité, est apparu vêtu de vert olive et portant un masque qu'il a enlevé pour parler aux journalistes venus couvrir la manifestation, entouré de plusieurs hommes portant des cagoules.

"Maduro, ton pouvoir a pris fin !", a crié Oscar Perez sur la place où des dizaines d'opposants s'étaient rassemblés pour une marche nocturne en hommage aux 95 personnes tuées en trois mois en demi depuis le début le 1er avril d'une vague de manifestations quasi-quotidiennes contre M. Maduro.

"Nous ne voulons plus que le sang d'innocents coule dans les rues. Jusqu'à quand nos jeunes vont-ils mourir ?", a lancé Oscar Perez. "Que veut le Venezuela ? La liberté", a-t-il crié avec d'autres participants.

Le 27 juin, Oscar Perez et plusieurs hommes non identifiés avaient survolé Caracas à bord d'un hélicoptère de la police scientifique, le corps auquel Perez appartient. Ils avaient lancé quatre grenades contre le Tribunal suprême de justice (TSJ, Cour suprême) et avaient tiré sur le siège du ministère de l'Intérieur, le tout sans faire de victimes.

Perez est recherché par les autorités, qui ont annoncé avoir lancé contre lui un mandat d'arrêt en l'accusant d'"attaque terroriste".

Il s'agissait jeudi de la troisième apparition de Perez depuis l'attaque aérienne. Il a diffusé deux vidéos dans lesquelles il appelle à la chute du pouvoir de M. Maduro.

Les dirigeants de l'opposition se sont jusqu'à présent démarqués des agissements d'Oscar Perez, et certains n'écartent pas l'hypothèse d'une provocation organisée. D'autres estiment que ses actions et déclarations reflètent des divisions existant au sein des forces de sécurité.

