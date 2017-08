Transfert: Adil Rami (Séville) signe un contrat de quatre ans à Marseille

L'Olympique de Marseille a officialisé le recrutement pour quatre ans de l'international Adil Rami (Séville FC/ESP) en défense centrale, jeudi, deux jours après le retour du gardien Steve Mandanda.

Le joueur avait déjà annoncé lui-même mardi qu'un accord avait été trouvé entre son club espagnol et l'OM.

Il sera officiellement présenté mercredi 19 juillet au centre d'entraînement de La Commanderie à Marseille, après le stage à Lausanne (Suisse) de l'équipe.

Rami (31 ans, 33 sélections) est la quatrième recrue estivale de l'OM après l'attaquant Valère Germain, le milieu défensif brésilien Luiz Gustavo et donc Mandanda.

Il a été champion de France avec Garcia à Lille et faisait partie de l'équipe de France finaliste de l'Euro-2016 comme ses nouveaux coéquipiers Mandanda, Patrice Evra et Dimitri Payet.

"On voulait un défenseur central costaud, athlétique, bon de la tête et d'expérience, avait dit à son sujet Rudi Garcia, mercredi. Il a gagné une Europa League (2016), ce n'est plus l'Adil Rami que j'ai connu, qui était déjà intéressant, il a plus de bouteille."

Les quatre recrues forment la colonne vertébrale de l'équipe de Rudi Garcia, en stage en Suisse jusqu'au 18 juillet. L'OM pourrait recruter encore un attaquant voire un défenseur supplémentaire.

