Colline aux Oiseaux à Caen : 15 animaux à adopter

Une quinzaine d'animaux de race normande sont en vente à la Colline aux Oiseaux à Caen (Calvados) cet été.

Le parc animalier de la Colline aux Oiseaux à Caen (Calvados) compte cette saison beaucoup de naissances et ne peut garder tout le monde. La ville organise donc, comme environ une fois par an, une vente d'une quinzaine d'animaux. Il s'agit de races spécifiquement normandes comme le porc de Bayeux, le mouton du Cotentin, les chèvres des fossés ou encore les avranchins, un croisement entre des moutons originaires de la Manche, et des béliers de race anglaise.

Trop de naissances à la Colline aux Oiseaux!

"Bien sûr, quand on aime les animaux, on aimerait tous les voir évoluer, les voir grandir", explique Cédric Poisson, responsable des pôles espaces verts du nord de Caen, "mais on a un parc qui est limité en nombre de places et la vocation du parc animalier de la Colline aux Oiseaux c'est d'entretenir les races, de faire des échanges et faire profiter ces races normandes aux personnes qui souhaitent en acquérir."

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès du service des espaces verts de la ville de Caen avant le jeudi 10 août 2017. La procédure à suivre et le formulaire à remplir sont disponibles sur le site internet de la ville.

Les animaux acquis ne partiront pas avant septembre 2017, le temps pour les visiteurs d'aller voir les petits qui grandissent à vue d'oeil au parc des animaux normands de la Colline aux Oiseaux.

