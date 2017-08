Tour de France: Bardet gagne la 12e étape, Froome cale

Romain Bardet en vainqueur, Fabio Aru en jaune, Chris Froome en légère difficulté: l'arrivée de la 12e étape du Tour a redistribué les cartes, jeudi, à l'altiport de Peyragudes.

Là où l'attaque de Froome, vainqueur sortant et maillot jaune en début d'étape, était attendue, ses adversaires l'ont devancé tout en haut de la très raide piste de 400 mètres. Le grand favori de cette édition a calé dans les 300 derniers mètres et a perdu une vingtaine de secondes sur ses rivaux directs. Assez pour délaisser son maillot jaune au profit du champion d'Italie.

Dans cette arrivée inédite et spectaculaire, Bardet s'est montré le plus fort. L'Auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale a remporté une brillante victoire, sa troisième dans le Tour après Saint-Jean-de-Maurienne en 2014 et Saint-Gervais Mont-Blanc en 2016.

Au classement général de ce Tour, complètement relancé, Aru précède désormais Froome de 6 secondes et Bardet de 25 secondes. Mais le Colombien Rigoberto Uran, quatrième, n'est qu'à 55 secondes, bien qu'il ait écopé d'une pénalité de 20 secondes.

En revanche, Nairo Quintana, en difficulté dès les premières pentes de Peyresourde, a lâché prise. Le Colombien (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016) pointe désormais à plus de quatre minutes au classement général. L'Espagnol Alberto Contador, autre habitué du podium, est encore plus loin.

Le recul imprévu de Froome a conclu une première journée pyrénéenne complètement contrôlée par son équipe Sky pour le malheur du Britannique Stephen Cummings, échappé de loin mais repris dans l'avant-dernière ascension (Peyresourde). Froome comptait encore deux coéquipiers, les Espagnols Mikel Nieve et Mikel Landa, dans le groupe de dix coureurs qui s'est présenté au pied de la courte rampe menant à l'arrivée, dans les 2500 derniers mètres.

Aru aux commandes

"J'ai vu que Froome se retournait beaucoup dans le final, je me suis douté qu'il n'était pas au mieux", a commenté Bardet à propos du Britannique.

De fait, le vainqueur sortant a dû laisser partir ses rivaux directs en haut de la piste de Peyragudes. Il s'est classé 7e de l'étape, à 22 secondes du Français, son dauphin l'an passé sur le podium des Champs-Elysées.

"L'arrivée était très dure. J'ai fait le maximum mais je n'avais pas les jambes", a réagi le Britannique. "Félicitations à Romain Bardet, c'est une très belle victoire".

Froome n'a pas pour autant baissé pavillon ("il reste encore beaucoup d'étapes", a-t-il rappelé) d'autant que le maillot jaune pourrait être pour Aru un cadeau empoisonné.

Le champion d'Italie, qui revêt pour la première fois la tunique de leader dans le Tour, dispose en effet d'une équipe affaiblie par une chute survenue mercredi sur la route de Pau.

L'Italien Dario Cataldo a abandonné et le Danois Jakob Fuglsang, blessé à un poignet (deux micro-fractures), a lâché prise sur les pentes du port de Balès, la quatrième des six ascensions du jour, alors que le vainqueur du Critérium du Dauphiné occupait la 5e place au départ des 214,5 kilomètres.

Aru, qui participe pour la deuxième fois à la Grande Boucle (13e en 2016), a déjà gagné un grand tour dans sa carrière (Vuelta 2015). Comme Bardet, le Sarde est issu de la classe 1990.

"Je connaissais bien l'étape, je l'ai reconnue ce printemps", a précisé Bardet qui est "allé au bout de l'effort" pour enlever ce succès de prestige. Le troisième d'un coureur français depuis le départ de Düsseldorf, après Arnaud Démare (Vittel) et Lilian Calmejane (Les Rousses).

Vendredi, la 13e étape compacte les difficultés en 101 kilomètres, entre Saint-Girons et Foix. Trois cols de 1re catégorie (Latrape, Agnes, Péguère) figurent sur le parcours avant les 27 derniers kilomètres le plus souvent en descente.

