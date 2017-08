Transports : Une desserte estivale lancée entre Paris et Honfleur

Jusqu'au jeudi 3 septembre 2017, une desserte estivale est mise en place par la SNCF et la Région entre Paris-Saint-Lazare et Honfleur (Calvados).

Des liaisons en bus depuis le Havre ou Deauville

C'est à l'initiative de la Région Normandie du Département, de la SNCF et des Bus Verts Keolis que cette nouvelle liaison voit le jour le temps d'un été. Les trains déposent les voyageurs en gare du Havre (Seine-Maritime) ou de Deauville (Calvados) puis un car de correspondance les conduit jusqu'à Honfleur pour un billet à partir de 18,50€.

Plus d'excuse donc pour ne pas aller profiter quelques jours ou plus de l'un des plus belles plages du Calvados. Chaque année, près de 3,5 millions de visiteurs se laissent ainsi séduire ou reséduire par le petit port de la ville et ses maisons colorées.

