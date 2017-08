Attentat de Nice: un an après, les enquêteurs face aux secrets du tueur au camion

Le 13 juillet 2017 à 12:56

Des suspects au rôle encore flou, une revendication qui intrigue et toujours pas de lien entre le groupe Etat islamique et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel: un an après l'attentat sur la promenade de Nice, les enquêteurs cherchent encore à résoudre l'énigme du tueur au camion.