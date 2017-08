Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Mercredi 12 juillet 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) disputait son troisième match de préparation face à Dunkerque à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Au final, c'est une défaite 4-3.

Toujours pas de victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui se sont inclinés mercredi 12 juillet 2017 face à un club de National 1, Dunkerque, au terme d'un match riche en buts (4-3) sur la pelouse de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Un bon début de match

Le seul match du club de l'agglomération rouennaise disputé sur ses terres avant fin octobre prochain n'aura donc pas donné une victoire à ses supporters, alors que les Rouges et Jaunes ouvraient le score à la 30e minute après une nette domination sur une frappe bien enroulée de Marvin Gakpa du gauche qui trouve le petit filet adverse (1-0).

C'est finalement huit minutes plus tard que les nordistes vont parvenir à égaliser sur un coup franc direct pleine lucarne de Gounet titulaire dans les cages au cours de cette première mi-temps (1-1).

Une 2ème mi-temps complétement folle

Dès le retour du repos, les Dunkerquois vont prendre l'avantage dans cette rencontre amicale après un cafouillage dans la surface et une frappe de Boudiba (2-1). Les joueurs de Manu Da Costa ne traineront pas à égaliser par l'intermédiaire de Michel Ramon d'une belle frappe à l'entrée de la surface (2-2) à la 57e minute.

Il faudra même deux minutes de plus pour que QRM prenne à nouveau l'avantage suite à un corner dévié de la tête par Stan Oliveira (capitaine du jour) et bien repris par la dernière recrue Mathieu Duhamel pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (3-2).

La fin de match est plus compliquée pour les Normands sui subissent de plus en plus et multiplient les petites erreurs qui vont couter l'égalisation avec un but de Chahiri puis dans les arrêts de jeu, c'est Kandouss qui offre la victoire à son équipe.

Manu Da Costa: "On a fait un début de semaine chargée avec des séances appuyées donc il faut toujours prendre cela en considération. Il y a eu de bonnes choses surtout dans l'entame de match et dans la conservation mais il va falloir prendre conscience très vite que bien jouer ce n'est pas se crucifier soit même. Il va falloir monter en rigueur et être intelligent tactiquement pour ne pas mettre son équipe en péril. Ce sont surtout les buts que l'on prend qui me chagrinent énormément, des trucs hallucinants, ils ont grillé leur repos de demain puisqu'ils seront à l'entrainement demain.Il y a des choses que je ne peux pas accepter.

Dans notre phase de préparation on est bien, dans le projet de jeu on y est même si ce n'est pas constant ce qui est évident. Sur l'aspect athlétique on est aussi dans les clous, on monte en régime, on aura plus de gaz mercredi prochain, ça sera la suite logique des choses mais il y en a qui marquent des points et d'autres qui en perdent, c'est le jeu des chaises musicales."

Prochain rendez-vous pour Quevilly Rouen Métropole samedi 15 juillet 2017 à 18h avec un 4ème match amical face à Sannois-Saint-Gratien.

