Seine-Maritime : il insulte et frappe un policier

Poursuivi pour violences, outrages et rebellion à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence un fonctionnaire de police, un homme a été jugé mercredi 12 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime).

Le 11 avril 2015 vers 1h du matin à Rouen (Seine-Maritime) vers 1h, alors que le prévenu rentrait d'une soirée un peu arrosée en tant que passager de la voiture d'un ami, une patrouille de police remarque le véhicule au comportement suspect et interpelle le conducteur. Celui-ci obtempère et présente les papiers demandés par les policiers, mais le prévenu, passager de la voiture, tente d'empêcher le véhicule de police de repartir en faisant barrage de son corps, puis entreprend des gestes obscènes et profère des insultes aux policiers. Il est finalement interpellé difficilement car il se débat et menace de coups les fonctionnaires de police.

Un violent coup de poing

Placé en garde à vue, il continue ses provocations et assène un violent coup de poing à un policier. Un examen médical constatera les coupures au visage et lui octroiera un jour d'arrêt de travail. Entendu à son tour, le conducteur du véhicule ne se souvient pas des propos outrageants du prévenu, dont le casier judiciaire comporte trois condamnations pour outrages et violences. A la barre, celui-ci déclare: "Je regrette ce que j'ai fait, j'ai changé." Pour le ministère public, "le prévenu reconnaît enfin les faits constatés par les enquêteurs".

Reconnu coupable à l'audience du mercredi 12 juillet 2017, le tribunal le condamne à cinq mois de prison avec sursis simple.

