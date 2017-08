Keen'V : "En Normandie, il y a vraiment de bonnes vibes"

Le chanteur Keen'V, qui vit toujours en Seine-Maritime, explique l'amour qu'il porte à sa région.

Aujourd'hui connu dans la France entière pour ses titres souvent ensoleillés, Keen'V vit toujours dans la Seine-Maritime qui l'a vu naître et se faire un nom dans la musique. Il nous livre aujourd'hui son attachement à sa région et plus particulièrement à la beauté de ses paysages.

Si vous deviez conseiller un touriste qui découvre la Seine-Maritime, vous penseriez à quoi en premier ?

Déjà il y a la nature, car nous avons une terre très verte. C'est un endroit qui m'inspire, c'est pour ça que je ne veux pas déménager. J'adore les balades en forêt. Mais il y a tellement de choses comme aussi notre ville de Rouen ou le lac de Léry-Poses pour toutes les activités sportives. On n'a pas tout le temps de la chance avec le temps, mais sans la pluie on n'aurait pas toute cette verdure...

Est-ce que ces paysages vous ont déjà inspiré pour des chansons ou des clips ?

Ma musique est ensoleillée parce qu'on en manque parfois ici... Mais j'adore aller me promener avec mes trois chiens vers les panoramas en forêt, du haut desquels on a une belle vue de Rouen. Ce sont des coins que j'apprécie, où j'aime me poser et réfléchir à des idées.

Justement, pour changer des clips aux Antilles, à quand un clip sur les plages de Dieppe ou d'Étretat ?

En France, c'est tellement plus compliqué de filmer quelque chose, il faut faire tellement de demandes... C'est dommage car il y a tellement de lieux à mettre en valeur, surtout cet été car je tourne un clip. J'aurais aimé le faire à Rouen pour des raisons de transport mais surtout pour faire découvrir ma région, mais c'est compliqué. Et puis les plages sont magnifiques ! Même si à Dieppe c'est plus difficile de poser la serviette sur les galets, au moins on ne prend pas le sable dans la figure !

Plus dans les terres, quels sont les atouts de l'agglomération rouennaise ?

Il y a une belle piste cyclable sur la rive gauche pour aller jusqu'à Rouen et je trouve ça très intelligent. J'adore me balader dans Rouen, même si je le fais tard pour pas qu'on me voie. Ici, les gens sont gentils, il y a une vraie identité avec les maisons à colombages et de beaux monuments comme la place du Vieux Marché ou le Gros Horloge. Il y a vraiment de bonnes "vibes" !