Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 juillet

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Nolwenn.

MANCHE

Jusqu'au 16 juillet, c'est la 25ème édition du festival Chauffer dans la Noirceur sur la plage de Montmartin sur mer dans la Manche. Découvrez des activités et des animations gratuites en journée et des concerts tous les soirs. Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur chaufferdanslanoirceur.org

Samedi 15 et dimanche 16 juillet, c'est le Moto-Cross d'Ouville, dans la Manche, près de Coutances. 22 courses tout au long du week-end dont le championnat de France Vétérans. Une moto à gagner, apéro-concert, feu d'artifice, free-style, show de stunt. Toutes les infos sur la page Facebook Motocross d'Ouville.

Cet été emmenez vos enfants s'amuser au parc de loisirs l'Ange Michel à Saint Martin de Landelles, à 30min du Mont Saint Michel, 1h15 de Caen avec de nombreuses attractions, au coeur de la nature, pour toute la famille. Découvrez Tornado, Aquasplash, déferlante, les chaises volantes, les luges d'été ou encore le karting, plus d'infos sur angemichel.com. C'est ouvert tout l'été de 10h30 à 19h.

CALVADOS

À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs feux d'artifices sont tirés en Normandie. Certains sont prévus plus tard comme ce samedi 15 juillet 2017 à Houlgate et Cabourg.

Jusqu'au 30 août, transats, parasols et sable fin envahissent l'esplanade des Rives de l'Orne à Caen à l'occasion de Caen-Plage. Sur le concept de Paris-Plage, le centre commercial met une vraie plage à disposition des Caennais. De nombreuses animations et concerts au programme. Plus d'infos sur la page Facebook les Rives de l'Orne.

Les arts de la rue sont chez eux à Caen ! Jusqu'au 2 septembre, rendez-vous dans les parcs, jardins et quartiers de Caen pour la troisième saison d'Éclat(s) de rue. Retrouvez les arts du cirque, clownesque, de la musique ou encore de la danse avec des numéros dans toute la ville cet été. Programme complet sur le site de l'Office de Tourisme de Caen.

ORNE

La nouvelle édition du festival les Clés de Bagnoles se poursuit chaque dimanche de l'été à Bagnoles de l'Orne. Le festival mélange les genres et les influences musicales passant du rock au jazz et du blues au folk. Le programme complet sur bagnolesdelorne.com.

Tout l'été le Haras National du Pin dans l'Orne vous accueille avec son nouveau spectacle équestre, ses expositions thématiques, ses animations variées et ses visites découvertes. Pour en savoir + rendez-vous sur haras-national-du-pin.com.

Les 24h de voitures à pédales à Vimoutiers samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017. Une trentaine d'équipages, venus de nombreux départements français, participent à cette épreuve à la fois sportive et festive. Les coureurs sont déguisés, les carrosseries ont toutes un style bien particulier. Le coup d'envoi est donné par le maire à 16h précises le samedi, et c'est parti pour 24h et 1 minute !