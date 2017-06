En Normandie, faites votre demande de retraite en ligne

Depuis le 1er janvier 2017, il est désormais possible de faire sa demande de retraite sur Internet. La Caisse d'assurance retraite fait la promotion de ce nouveau dispositif encore méconnu des usagers.

Faire sa demande de retraite en ligne, c'est désormais possible. Plus simple et surtout plus rapide, ce dispositif dématérialisé est actif depuis le 1er janvier 2017.

Poser ses questions en ligne

En Normandie, 700 usagers ont déjà franchi le pas. Mais certains hésitent encore comme l'explique Magie Legros, responsable de la division carrière et retraite à la CARSAT Normandie. "La retraite est une étape anxiogène, explique-t-elle. Les usagers ont le sentiment qu'avoir un conseiller en face va apporter plus de choses mais il faut enlever cette barrière. Derrière la demande en ligne, ce sont des humains qui travaillent sur le dossier, la qualité de service sera la même."

Et si au cours de la démarche l'usager à des questions, il peut les poser directement via le site Internet. Tout est d'ailleurs fait pour simplifier les choses au maximum. Grâce au système France Connecte, l'inscription à la plateforme peut se faire en récupérant des identifiants déjà utilisés pour d'autres services publics, comme les impôts par exemple.

Un vrai gain de temps

Et pour les personnes au parcours de carrière assez simple, la demande en ligne est un vrai gain de temps. "On va par exemple gagner du temps: l'usager n'aura pas besoin de se déplacer, il va pouvoir faire ça par exemple chez lui, le dimanche où les services sont fermés, avance Magie Legros. Concrètement, sur une démarche papier, vous pouvez mettre 10 jours entre la réception et l'envoi de votre document. Là, vous téléchargez vos pièces et c'est instantané."

Contre 3 mois et demi de délai en version papier, la demande en ligne peu être traitée en un peu plus de 2 mois. Surtout, le dispositif devrait aussi permettre aux agents de se dégager du temps pour recevoir les usagers aux parcours plus complexes.

