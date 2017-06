327 remplaçants au service des agriculteurs dans l'Orne

Le "Service de remplacement" dans l'agriculture est une véritable PME, qui existe depuis 40 ans, dans l'Orne. Il a tenu son Assemblée Générale annuelle, jeudi après-midi 1er juin 2017

Le Service de remplacement dans l'agriculture dans l'Orne a tenu son Assemblée Générale annuelle, ce jeudi après-midi 1er juin 2017, dans les locaux de la Chambre d'Agriculture à Alençon (Orne).

327 salariés

Son effectif est passé en un an de cent quatre-vingt-dix à plus de trois cents salariés. La crise agricole qui a imposé aux agriculteurs de se séparer d'une partie de leur personnel, avec pour conséquence: davantage de travail pour ceux qui restent, et davantage de maladies ou d'accidents. Les remplacements ont atteint près de 20 000 heures en 2016!

Laurence Lubrun, présidente de ce Service de remplacement agricole dans l'Orne:

Quelques chiffres: Le service de remplacement de l'Orne est constitué de 20 associations réparties sur le territoire départemental. Il emploie 327 agents (296 CDD et 31 CDI) pour 83596 heures de travail en 2016, chez 1392 adhérents.

A LIRE AUSSI.

Caroline, visage d'une agriculture en voie de féminisation

Le Salon de l'agriculture ouvre dans un monde agricole découragé