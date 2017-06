Législatives. Dumont, Halfen, Hommais, Burgat... du rififi à Mondeville

En tout début juin 2017, la campagne pour les législatives est pour le mois animé sur la 2e circonscription du Calvados, avec notamment une forte concentration des intérêts personnels sur la commune de Mondeville.

Dans le Calvados, la campagne des législatives ne manquent pas de feuilletons. La deuxième circonscription en est une belle illustration en ce début du mois de juin 2017, à une dizaine de jours du premier tour. Auteur de vidéos dédiées à la politique locale diffusée sur Youtube et nommées Pancakes Politique, Romain Tournant s'en amuse presque. "C'est génial, car il y a un opposition terrible entre les deux favoris : une député socialiste reconnue pour son travail de terrain en la personne de Laurence Dumont, vice-présidente de l'assemblée nationale, et une personne inconnue localement mais connu nationalement, Eric Halphen, soutenu par la maire socialiste de Mondeville Hélène Burgat".

17 candidats pour une place

Un scénario qui pourrait alimenter l'une de ses émissions et qui n'est pas du goût des Jeunes socialistes qui dénoncent un parachutage du juge anti-terroriste soutenu par Emmanuel Macron. "Nous appelons M. Halphen à repartir en région parisienne et face à cette trahison, nous appelons Mme Burgat à quitter le Parti socialiste et démissionner de ses mandats obtenus avec l'étiquette du Parti socialiste", conteste ainsi Thibault Le Gal, animateur fédéral des Jeunes socialistes du Calvados.

Également candidat sur ce territoire qui en compte 17 (!), sous la bannière CAP21, Jérôme Hommais, dans l'opposition municipale à Mondeville et qui a vu son comité En Marche supprimé, lui qui refuse de rallier la cause d'Eric Halphen. "Tout ceci est une mascarade, car nous avons fait une campagne contre les vieilles pratiques politiques qui ont déçu de nombreux Français par le passé."

