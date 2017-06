Viking Beach Games 2017 : ouverture des inscriptions ! 

Hier après-midi (17h) se tenait la conférence de presse du Viking Beach Games 2017 à la mairie de Ouistreham, de quoi ouvrir les inscriptions de ce tournoi sportif estival.

Après sept éditions du Viking Beach Soccer Tour uniquement dédié à la pratique du Beach Soccer, cette manifestation est devenue multisports depuis l'année dernière, renommée le Viking Beach Games.

Cette année, elle aura lieu du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2017 sur la plage Riva Bella de Ouistreham.

Trois sports à l'honneur

Avec pas moins de 160 équipes pour 1240 participants en 2016, cette nouvelle édition attend à nouveau du beau monde dans une ambiance festive et conviviale. Du Sandball et du Beach Volley en compétition seront mis en place cette année, proposés seulement sous format découverte en 2016.

Bastien RICHOMME, organisateur et responsable communication d'Exaequo, nous explique le projet :