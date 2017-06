Législatives 2017, Seine-Maritime, 7ème circonscription : Baptiste Clugéry (Parti Pirate)

Baptiste Clugéry est candidat aux élections législatives 2017 dans la 7ème circonscription de Seine-Maritime pour le Parti Pirate.

Baptiste Clugéry est né à Montivilliers (Seine-Maritime) en 1992. Il a grandi au Havre. En 2006, lycéen au Lycée Jean Prévost, il monte avec un ami la section 76 de l'Union nationale lycéenne (UNL). Entre 2006 et 2015, il s'investit dans l'association culturelle Le Grain à démoudre et en devient co-président de 2010 à 2015. Il est ensuite parti à Lille (Nord) et Paris pour suivre des études dans l'audiovisuel. Baptiste Clugéry a décidé de s'engager au sein du Parti Pirate pour défendre les libertés individuelles, le revenu universel d'existence et la reconnaissance du vote blanc.

Pour suivre la campagne du Parti Pirate : ici