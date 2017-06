France-Paraguay: Dembélé, le retour du fils prodige à Rennes

Le 02 juin 2017 à 12:25

Un retour par la plus grande des portes: Ousmane Dembélé, 20 ans, formé et révélé au Stade rennais, devrait faire son retour sur la pelouse bretonne avec le maillot de l'équipe de France, vendredi (21h00) contre le Paraguay, moins d'un an seulement après son départ pour Dortmund.