Plongez dans l'univers du fait main avec la Mini Maker Faire de Rouen

Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017, le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) accueille une Mini Maker Faire. L'occasion de se découvrir un talent au tricot, à l'impression 3D, au bricolage ou encore à la cuisine.

Avis aux amateurs DIY – Do it yourself ou fait main en français : Rouen (Seine-Maritime) accueille vendredi 2 et samedi 3 juin 2017 une Mini Maker Faire.

Dans les allées de ce salon du manuel, les curieux pourront s'essayer au tricot, découvrir les secrets de l'impression 3D ou encore s'improviser cuisinier ou bricoleur. Lancé il y a deux ans par de "makers" passionnés, cet événement tendance qui fait de plus en plus d'adeptes a bien grandi et s'installe cette année au Kindarena.

Plus de 40 stands

"Les makers sont des gens qui ont une passion et qui ont envie de la faire partager aux autres, présente Jean-Michel Bertin, l'organisateur. Cela peut être un bricoleur, quelqu'un qui fait de la couture, du tricot, qui est passionné par du jardinage, de la construction... Il vient sur la maker faire où il crée un atelier et fait participer directement le grand public".

Sur place, il y en aura donc pour tous les goûts et surtout pour tous les publics. "Mon fils a trois ans, il adore l'impression 3D, il trouve ça vraiment génial. Mais l'an dernier, on a aussi vu des personnes âgées de 80 ans qui se sont éclatées et sont restées trois/quatre heures sur l'événement", raconte-t-il.

Avec plus de 40 stands, les visiteurs repartiront surement avec un petit souvenir fait main - "quelques surprises" promettent les organisateurs - et surtout des idées plein la tête.

Pratique. Gratuit. Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017, de 10h à 18h.

A LIRE AUSSI.

Les secrets des mains de la Préhistoire en Europe

Normandie : Esteville entretient la flamme du souvenir de l'abbé Pierre, mort il y a 10 ans