Trump va annoncer le retrait de l'accord de Paris sur le climat

Le président américain Donald Trump est sur le point d'annoncer le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat.

Donald Trump devait annoncer officiellement sa décision à 19H00 GMT à la Maison-Blanche. Cet accord visant à limiter la hausse de la température moyenne mondiale fait partie de l'héritage de Barack Obama que Donald Trump a promis de défaire pendant la campagne électorale au nom de la défense des emplois américains.

Donald Trump a toutefois hésité pendant de longues semaines et de nombreuses voix sur la scène internationale (Chine et Union européenne en tête), dans le monde des affaires et au sein même de son administration, l'ont appelé à revoir sa position, rappelant ces derniers jours l'urgence d'agir face au réchauffement en cours.

Mitt Romney, l'ancien candidat républicain à la Maison-Blanche en 2012, avait notamment estimé qu'avec la décision sur l'accord de Paris, c'était "la place de l'Amérique comme leader mondial" qui était aussi en jeu.

Les Etats-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine.

