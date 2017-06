Job dating: 150 emplois en CDI à pourvoir près de Rouen

Mardi 6 juin 2017, l'agence O2 organise un job dating à Rouen (Seine-Maritime). Plus de 150 postes en CDI sont à pourvoir.

Préparez vos CV ! L'agende O2 organise mardi 6 juin 2017 un job dating à Rouen (Seine-Maritime). En tout, ce sont plus de 150 postes en CDI qui sont à pourvoir dans les alentours de Rouen d'ici la fin de l'année.

Garde d'enfants et aide à domicile

Parmi les profils recherchés, on retrouve notamment des postes de gardes d'enfants, d'assistants ménagers et d'auxiliaires de vie. Il s'agit le plus souvent d'emplois à temps partiels.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, les candidats sont donc attendus à l'agence rouennaise entre 14h et 17h. Ce sera pour eux l'occasion d'échanger directement avec les recruteurs de l'agence.

Il est également possible de postuler en ligne en se connecter sur le site Internet.

Pratique. Mardi 6 juin 2017, de 14h à 17h, 47 boulevard des Belges, Rouen.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, une chaufferie biomasse pour réduire la facture des usagers et protéger l'environnement

Au Café de l'Emploi à Caen, on postule en chair et en os

Renault recrute 240 personnes en CDI sur le site de Sandouville