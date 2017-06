Le MSC Meraviglia, plus grand paquebot d'Europe, baptisé au Havre

Le MSC Meraviglia, désormais officiellement plus grand paquebot d'un armement européen, est attendu au Havre (Seine-Maritime), vendredi 2 juin 2017, pour son baptême. Ce géant des mers est le fleuron de la croisière de la compagnie italo-suisse

Ces proportions sont hors norme ! 315 mètres de long, 65 mètres de haut et 171 598 tonnes. Le MSC Meraviglia peut accueillir 5714 passagers. A bord, deux pistes de bowling, un cinéma, une salle de jeu, un casino, un théâtre style Broadway, deux simulateurs de F1... "La structure même du navire est une nouveauté", explique Patrick Pourbaix, directeur général d'MSC croisière pour les marchés français, belge, et luxembourgeois. "Nous avons une rue centrale de 100 mètres de long et d'une hauteur de deux étages, chapeauté sur toute sa longueur par un immense écran LED qui permet de projeter des ambiances différentes : ciel bleu, feu d'artifice ou même le plafond de la chapelle Sixtine". Le paquebot, sorti des chantiers d'STX à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) doit accoster au Havre quai Pierre Callet, vendredi 2 juin 2017 vers midi.

Le Président @EmmanuelMacron a pris part à la cérémonie du changement de pavillon du #MSCMeraviglia. https://t.co/AzfvsAgpV8 pic.twitter.com/qclZIAbMKy — MSC Croisières (@MSCCroisieres) June 1, 2017

Le Havre au coeur du développement de la croisière

Le MSC Meraviglia a trois ports d'attache : Barcelone, Marseille et Gênes pour des croisières en Méditerranée. Pourquoi donc choisir le Havre pour le baptême du navire ? Pour s'associer aux festivités des 500 ans, certes, mais aussi pour envoyer un message. La cité océane est au coeur de la stratégie de développement de la croisière pour MSC. "Avec 600 000 croisiéristes français par an, le marché hexagonal est loin d'être à maturité. L'Allemagne compte par exemple 2 millions de croisiéristes par an, l'Angleterre 1,8 million", explique Patrick Pourbaix.

Déjà très présent à Marseille, MSC entend désormais s'appuyer sur le Havre, port de Paris. Écoutez.

22 croisières au départ du Havre pour MSC en 2018, contre 4 en 2016, une véritable aubaine qui entraînera des retombées économiques. Le panier moyen du croisiériste est 4 fois supérieur sur son port d'embarquement que lors de simples escales.

Un baptême en grande pompe

Le baptême du MSC Meraviglia est réservé à une série d'invités, triés sur le volet. Des agents de voyage du monde entier, venus pour découvrir le géant des mers, et quelques personnalités : Sophia Loren, la marraine du navire, Patrick Bruel ou encore Gad Elmaleh. Dimanche 4 juin 2017, 4900 passagers embarqueront depuis le Havre pour la croisière inaugurale. Le grand public peut quant à lui admirer les lignes impressionnantes du bateau et profiter d'un feu d'artifice, samedi 3 juin 2017 à la tombée de la nuit. Il sera tiré depuis une barge face à la pointe de Floride.

Quelques repères sur la croisière au Havre

• 142 escales de paquebot au Havre en 2017 soit plus de 400 000 passagers, un record

• Les estimations des retombées économiques de la croisière havraise en 2016

• 5 millions d'euros pour l'agglomération du Havre

• 24 millions d'euros pour la Normandie

• 7 millions d'euros pour l'Ile de France

• Soit un total de 31 millions d'euros



