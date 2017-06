Seine-Maritime : des agents de la ville de Fécamp en grève

Ils étaient une cinquantaine ce matin, jeudi 1er juin, à avoir répondu à l'appel de la CGT territoriaux de Fécamp (Seine-Maritime) dans la cour de l'hôtel de ville. Le syndicat appelait à une demi-journée de grève. Il dénonce une dégradation des conditions de travail.

Une charge de travail trop importante, des non-remplacements de départ à la retraite, des problèmes avec la hiérarchie... Les griefs exprimés par la CGT territoriaux de Fécamp (Seine-Maritime) sont nombreux, et sensiblement les mêmes que lors du précédent débrayage au mois d'octobre 2016. "Les agents n'en peuvent plus, il y a une multiplication des arrêts de travail, certains sont au bout du rouleau", selon Laurent Houssaye, le secrétaire du syndicat. La situation se serait même aggravée depuis le dernier débrayage, selon lui. Jeudi 1er juin 2017, ils n'étaient pourtant qu'une cinquantaine à avoir répondu à l'appel de la centrale, contre plusieurs centaines lors du précédent mouvement.

Un diagnostic par un cabinet extérieur

La maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback, estime au contraire avoir pris en compte les inquiétudes exprimées par les agents. "Nous en avons parlé dans les instances paritaires et avons mis en place un tableau de suivi, ainsi que des formations pour le personnel encadrant". Par ailleurs, un diagnostic doit être réalisé par un cabinet extérieur prochainement. "Le cahier des charges a été établi avec les syndicats, l'appel d'offres a été lancé et nous en sommes à l'étude des différentes propositions", précise la maire.

La CGT pour des embauches de fonctionnaires

La CGT ne conteste pas l'intérêt du diagnostic mais y voit un coup de communication et une opération trop longue et trop coûteuse. "On connaît les solutions, il faut des embauches de fonctionnaires. On souhaite également une revalorisation de leur régime indemnitaire", explique Laurent Houssaye.

Hors de question pour l'édile de la cité des Terre-neuvas qui oppose à cette proposition un budget contraint par les baisses de dotations de l'État. "Il ne faut pas augmenter la pression fiscale sur les Fécampois qui est déjà bien assez importante", explique Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Chez la CGT, on assure laisser l'été aux élus pour revenir sur leur position, sinon "ce sera chaud en septembre", menace Laurent Houssaye.

