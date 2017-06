D-Day : Frederick Glover, 92 ans, sautera en parachute au dessus du Calvados

Du 4 au 8 juin 2017, plusieurs cérémonies auront lieu dans le Calvados à l'occasion du 73e anniversaire du Débarquement. Un centaine de vétérans de la Seconde Guerre Mondiale seront présents. Parmi eux Roy Maxwell et Frederick Glover.

Parmi eux, Roy Maxwell vétéran du Commando N°4 qui a débarqué à Ouistreham le jour J et Frederick Glover du 9e Bataillon de Parachutistes. À 92 ans, Frederick Glover se souvient comme au premier jour du Débarquement. "Ce qui est important c'est de penser à ceux qui ne sont plus là et de perpétuer leurs mémoires et leurs actions", explique-t-il ému. Chaque année un petit groupe d'une dizaine de vétérans se rend à Merville pour rendre hommage à ceux qui ne sont plus là. "Tant que nos jambes nous porteront, nous continuerons à venir".

Un saut en parachute le 7 juin

Frederick Glover a été blessé à la jambe le 6 juin 1944. Fait prisonnier par les Allemands, il a été amené à Paris, à la Pitié Salpétrière, d'où il a pu s'échapper avec l'aide de la résistance française. Une aide qu'il n'a jamais oubliée. Le vétéran doit sauter en parachute en tandem avec les Red Devils à Merville le 7 juin si le temps le permet.