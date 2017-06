Electro Deluxe repris par...l'armée américaine!

Le groupe jazz-électro français Electro Deluxe s'exporte tellement bien que l'armée américaine l'a repris dans un de ses shows!

L'U.S. Army Europe Band & Chorus est un groupe en service actif de l'armée américaine, qui se veut "ambassadeur musical de l'Amérique" en Europe. Ils se produisent pour des cérémonies officielles ou des shows en Europe bien sûr, mais aussi au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord.

Le général Clifford fait partie de ce groupe et partage régulièrement ses photos sur son compte instagram. C'est ainsi que le groupe Electro Deluxe a eu la surprise de voir l'un de ses titres (Let's go to work) repris par les artistes militaires! Eux aussi sont plein d'énergie sur scène! Voici l'extrait du show militaire et l'original: