Les futurs professionnels de la restauration organisent un restaurant éphémère à Rouen

Lundi 29 mai 2017 , le Stroke restaurant prêtait son local à des apprentis cuisiniers et serveurs du GRETA de Rouen. Le temps d'une soirée, les élèves étaient seuls aux commandes de leur propre restaurant : l'Héméra.

C'est sur les quais de Rouen (Seine-Maritime) que 50 élèves en CAP Restaurant et cuisine et BP Cuisine du GRETA de Rouen ont vu s'accomplir un projet qui leur tenait à coeur depuis quatre mois: monter leur propre restaurant. Les apprentis ont tout créé: le nom de ce restaurant d'un soir, le thème, le menu et les cocktails. Ces derniers assuraient donc naturellement le service ainsi que la cuisine ce lundi 29 mai 2017, devant des clients un peu particuliers, composés de restaurateurs et de formateurs.

La vraie vie d'un restaurant d'un soir

Pour les élèves, la soirée est forte en sensations. L'enjeu est important: les clients d'un soir peuvent devenir les employeurs de demain. Pour Youssouf Zerd, élève en CAP Cuisine du GRETA de Rouen: "Ce soir est une belle surprise car tout se passe impeccablement. En plus de l'expérience, ce projet nous apporte beaucoup de visibilité: savoir qu'en face de nous, nous avons des chefs de salle, de cuisine et des patrons, cela nous a beaucoup motivés".

En effet la plupart des élèves qui intègrent cette formation pour adultes ont déjà un projet en tête. Rakia, par exemple, stagiaire de 34 ans, a déjà une promesse d'embauche mais souhaite monter, plus tard, sa propre entreprise. Pour cette dernière, cette soirée est une réelle opportunité. "Ce soir on ne se sent plus stagiaire, c'est agréable d'être au contact des clients", confie-t-elle.

Une expérience formatrice

L'Héméra c'est avant tout un exercice formateur. "J'attends beaucoup le retour et les critiques de nos formateurs" affirme Louisa, stagiaire de 41 ans. Les élèves ont eu la liberté de tout choisir: ce qu'ils ont envie de faire, comment, et avec quel budget.

C'est Marie-Anne Hinas, responsable opérationnelle de la filière hôtellerie-restauration, ainsi que les formateurs, qui ont eu l'idée d'un tel projet. "Nous avons eu l'idée de mettre en avant le savoir-faire de nos stagiaires, c'est un moyen pour les entreprises de découvrir ce qu'on apprit les élèves du GRETA tout au long de leur formation", explique Marie-Anne Hinas. Plus d'une vingtaine d'entreprises étaient présentes ce soir, et pour Louisa, stagiaire en CAP cuisine, "le principal est surtout de faire plaisir aux invités".

