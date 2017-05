Pénurie d'essence : les Caennais vont à la pompe par réflexe !

Mercredi 31 mai 2017, les stations essence de l'agglomération de Caen (Calvados) étaient un peu plus fréquentées qu'à l'habitude. Des habitants ont préféré aller faire le plein dans l'éventualité d'une pénurie.

À la pompe, chacun à sa raison. Mais mercredi 31 mai 2017, dans plusieurs stations essence de Caen la mer (Calvados), les mêmes arguments reviennent souvent. Face à la pénurie totale rencontrée par près de 520 stations en France, dont la grande majorité en région parisienne, beaucoup prennent le réflexe de faire le plein. "On passait par là et on a vu qu'il y avait la queue, alors on s'est dit que la région aussi est touchée", explique ainsi une Caennaise retraitée, qui ne préfère pas manquer d'essence "en cas d'urgence, mon mari étant malade."

D'autres ont gardé en tête l'épisode du printemps 2016 :

Dans une station de Louvigny, aux portes de Caen, Pauline à la caisse explique qu'il y a certes une fréquentation en hausse, "mais rien à voir avec l'année dernière. Et puis les clients sont très calmes".

Après cinq jours de grève au plan national, les syndicats rencontrent ce mercredi, des représentants du ministère des Transports.

