Une exposition pour changer le regard sur les réfugiés à Rouen

A partir du jeudi 1er juin 2017 et pour un mois, une série d'oeuvres d'art sont exposées à l'Hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime) avec pour ambition de "changer notre regard sur les réfugiés". Elles seront ensuite vendues aux enchères au profit de différentes associations.

Changer de regard sur les réfugiés. C'est la mission que se fixe un collectif d'associations qui, en partenariat avec la mairie de Rouen (Seine-Maritime), propose une exposition gratuite à découvrir à l'Hôtel de ville à partir du jeudi 1er juin 2017.

Un regard personnel

À travers des peintures, mais aussi des photos, une quarantaine d'artistes veulent interroger notre perception et façon de recevoir les réfugiés. Parmi eux, Sandrine Gadebois. Bénévole chez Rouen Terre d'Asile, elle présente plusieurs tableaux dans lesquels elle entend faire passer un message très personnel.

"Je suis Havraise d'origine, raconte l'artiste. Le Havre est une ville qui a été complètement bombardée. Mon père a été un réfugié, j'ai donc un regard particulier sur la question. L'idée est de pouvoir donner à ces gens une chance. Ils ne peuvent pas vivre dans leur pays, on leur donne simplement une possibilité de survivre, c'est tout…

L'accueil est une chance

Dans son travail, l'artiste fait notamment un parallèle entre l'histoire de la Normandie et les images de villes détruites qui nous parviennent des pays en guerre. "Cela ne peut pas nous laisser indifférents", plaide-t-elle.

Pour Pierre Dechelotte, président de Rouen Terre d'Accueil, tout l'enjeu est bien là. "Nous voulons faire passer un message: osons dire que l'on s'intéresse aux réfugiés. L'accueil n'est pas une contrainte mais une chance, une opportunité de rencontrer des gens qui sont venus chez nous parce qu'ils nous font confiance".

Une vente aux enchères pour les associations

Il espère ainsi faire d'une pierre deux coups. Partant d'une initiative qui visait d'abord à récolter des fonds - les tableaux seront vendus aux enchères à la fin du mois au profit de Rouen Terre d'Accueil, Welcome Rouen Métropole et du collectif des Amigrants - il compte profiter de l'occasion pour casser des "regards parfois suspicieux, hostiles…"

Le projet, né à petite échelle, a pris de l'ampleur grâce au coup de pouce donné par la mairie. Partie d'une dizaine de tableaux, l'exposition occupera finalement tout le hall de l'Hôtel de ville. Les 54 oeuvres sont visibles gratuitement jusqu'à la fin du mois de juin.

