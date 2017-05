(VIDEO) P1 AquaX Euro Tour – Compétition internationale de Jet-Ski à Agon-Coutainville (Manche) les 3 et 4 Juin 2017

L'on voit habituellement ce type de compétition prestigieuse de Jet-Ski, aux États-Unis, en Grande Bretagne ou encore en Malaisie... Pour la première fois, elle se déroule en Normandie.

P1 AquaX Euro Tour débarque à Agon-Coutainville (Manche) les 3 et 4 Juin 2017. AquaX Euro Tour passera cette année au Pays de Galles, en Espagne, et la première journée de compétition se fera, et c'est inédit, en Normandie.



Avec la participation des meilleurs pilotes d'Europe, la série 2017 devrait fournir quelques-unes des meilleures courses sur l'eau de l'année. Professionnels et amateurs prendront plaisir à s'affronter sur les vagues normandes.



Alexandre Lemaray, de la société Holeshot Racing 50 s'est battu pour qu'un jour la compétition se déroule chez nous. Il nous présente ce qu'est AquaX Euro Tour :







Regardez comment se passe une journée AquaX aux USA :

Chaque épreuve se déroulera sur deux jours, comprenant 3 manches individuelles en Enduro et 4 manches pour le Sprint. Le format des épreuves sera identique à celui développé aux USA où les concurrents sont divisés en deux formats de course : ENDURO et SPRINT.









Alexandre Lemeray : "Toutes ces années mon but était de pouvoir un jour accueillir une course internationale dans ma région, c'est chose faite grâce au soutien de la municipalité d'Agon-Coutainville et de tous nos partenaires comme le Casino Partouche d'Agon-Coutainville, le Super U Express de Coutainville et les associations de commerçants du Passous et de Coutainville, sans oublier la SNSM du Passous. Nous démarrons une aventure avec l'AquaX et son promoteur Powerboat P1, avec qui nous espérons que ce rendez-vous nautique soit un incontournable en Europe les prochaines années."

Retrouvez les informations sur le web :

www : p1aquax.com/

Facebook : P1 AquaX Euro Tour: Round 1 - Agon-Coutainville, France

L'entrée est gratuite.



Les premières courses partiront, Samedi 3 Juin à 13h30 jusqu'à 17h30 et le dimanche 4 Juin de 13h30 à 17h00.

17h30 : Remise des prix.



2017 P1 AquaX Euro Tour - dates et lieux :

3 et 4 Juin : Agon-Coutainville, Normandie, France

15 et 16 Juillet : Milford Haven, Pays de Galles

14 et 15 Octobre : Barcelone (Port Balis) Espagne