Un appel aux dons lancé pour restaurer les serres du jardin des plantes de Rouen

Les 15 serres du jardin des plantes de Rouen (Seine-Maritime) s'offrent un lifting d'envergure. Mais pour financer ces travaux, un appel aux dons a été lancé.

Lieu incontournable pour beaucoup de Rouennais, le jardin des plantes va bientôt faire peau neuve. Pour financer les travaux de restauration nécessaires sur ses serres vieilles de près de deux siècles, un appel aux dons a été lancé.

Objectif: mettre les lieux aux normes, ce qui donnera accès aux trésors que cache ce lieu aujourd'hui en partie fermé au public. Ce sont ainsi 8 000 espèces que les curieux pourront découvrir après les travaux. Des plantes classiques mais aussi d'autres beaucoup plus rares. "La plupart sont des collections tropicales, impressionnantes, certaines sont gigantesques", explique le directeur du jardin, Julien Goossens.

Faire plus de pédagogie

Ces travaux seront aussi l'occasion de faire plus de pédagogie, en ouvrant notamment une galerie d'histoire végétale. "Nous voulons aussi nous axer sur l'éducation à l'environnement, poursuit le directeur. Nous allons expliquer sur un parcours comme le monde végétal a évolué dans ces quatre derniers milliards d'années et montrer en quoi il a été essentiel au développement de notre civilisation."

Et il espère que ce projet saura toucher le coeur des Rouennais. "Beaucoup ont un lien affectif, une histoire forte avec ce jardin qui accueille 560 000 visiteurs par an", assure le directeur des lieux. Si les 250 000 euros manquants sont réunis à temps, les travaux pourraient débuter cet été pour s'achever un an plus tard.

Pratique. Pour faire un don, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine.

A LIRE AUSSI.

Les jardiniers s'arrachent les coccinelles contre les pesticides

La vanille, nouvelle voisine des tulipes néerlandaises ?

A Rouen, l'aître Saint-Maclou livre ses secrets