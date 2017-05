[INTERVIEW] Anthony Delaplace (Fortunéo-Vital Concept) : "Pour le Tour de France, ça va être compliqué et même compromis"

Deux jours après sa chute aux Boucles de l'Aulne, le coureur cycliste normand Anthony Delaplace connait l'ampleur des dégâts sur sa clavicule et doit se faire opérer ce jeudi 1er juin 2017. Un coup dur qui remet totalement en cause sa participation au Tour de France 2017. Interview.

Le sport cycliste a cela de particulier que la moindre chute peut s'avérer sans gravité ou au contraire, vous stoppe en plein élan pour plusieurs semaines. C'est ce qui est arrivé à Anthony DELAPLACE, le coureur manchois de l'équipe Fortuneo- Vital Concept lors du final des Boucles de l'Aulne, dimanche dernier 28 mai 2017.

"Si je ne reprends pas dans 2 semaines et demi, mes chances de Tour sont nulles."

Le bilan est là : fracture du quart externe de la clavicule gauche et opération dès jeudi matin 1er juin 2017 pour entamer ensuite un contre-la-montre avec son corps pour être au départ du Tour de France, le samedi 1er juillet à Dusseldorf.

Retrouvez l'interview d'Anthony DELAPLACE qui s'est confié ce mardi 30 mai 2017 à Sylvain Letouzé.

De son côté, Mickaël CHEREL, autre coureur normand fortement pressenti pour disputer le Tour de France 2017 avec son équipe AG2R en qualité de lieutenant de Romain Bardet a également été victime d'une chute et souffre d'un trait de fracture au bassin. Il est encore plus incertain qu'Anthony Delaplace et son forfait pourrait être annoncé dans les prochains jours, après son ultime essai sur la selle.

A LIRE AUSSI.

Tendance Sports : Caen perd, Avranches prend son quart, Peugeot RX à Lessay et Anthony Delaplace au Tour de Normandie 2017...

[REPLAY] Tendance Sports : Le sacre d'Anthony Delaplace, Bernard Laporte à Granville, Esteban Ocon qui brille en F1 et un nouveau trail "Diabolik" !

Cyclisme : c'est parti pour le 78e Paris-Camembert !

CYCLISME : Découvrez l'essentiel du plateau 2017 du 37e Tour de Normandie !

Tour de Normandie (6e étape) : Damien Gaudin (Armée de Terre) l'emporte à Ducey, Anthony Delaplace tout près de la victoire finale !