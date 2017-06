Le Festival des musiques du monde met la culture tzigane à l'honneur

C'est la seconde édition du Festival des musiques du monde organisé par la ville d'Ifs. Pour ce nouveau rendez-vous, pas moins de 6 concerts sont programmés en plus d'une projection en plein air organisée avec le cinéma Lux.

Dès 15 heures, un set de guitare, trompette et violon à l'Ecole municipale de danse et de musique donnera le "la" du festival. A 15h45, c'est le trio de musique tzigane russe "Kibitka" qui prendra la relève musicale... La danse poursuivra le spectacle avec la compagnie Kaena qui propose "Blaota", un ensemble qui mêle le chant et la danse flamenco en passant par le théâtre.

Profitez ensuite de la joyeuse et éclectique fanfare "Mazel Combo", un orchestre de jazz manouche et de musique klezmer, pour animer le temps du repas.

Soirée Gypsy

Pour clôturer la soirée, deux concerts sont proposés avec le groupe Dhoad- Gitans du Rajasthan qui allie musique, chant et danse. Vous avez ensuite rendez-vous avec un moment "flamenco" regroupant guitare, percussions, chant et danse avec, entre autres, "Samuelito", guitariste reconnu de flamenco et originaire d'Ifs.

Pour finir en beauté, ne manquez pas la projection en plein air (22h45) du film "Gypsy Caravan" organisée en partenariat avec le Lux.

Pratique. Samedi 3 juin à partir de 15 heures à l'Espace Jean Vilar (Ifs). Tarifs: gratuit moins de 12 ans, 5 et 7€ pour la soirée. Tous les concerts de l'après-midi sont gratuits de même que la projection en plein air. Tél. 02 31 84 98 44

