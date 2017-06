Immobilier. Mondeville ne manque pas de dynamisme

Ouvert depuis septembre 2016, Solvimo est la seule agence immobilière de Mondeville (Calvados). Étonnant compte tenu du potentiel de cette commune de 10 000 habitants.

Ne cherchez pas pendant des heures. Pour les particuliers, il n'existe à Mondeville (Calvados) qu'une seule agence immobilière. Une anomalie presque, pour une commune de près de 10 000 habitants. Ses dirigeants l'ont ouverte en septembre 2016.

Dès maisons à partir de 130 000 €

"Nous savions que beaucoup de biens se vendaient à Mondeville, notamment parce qu'il y a un rajeunissement notable de la population", note Marie Bredeche-Briard, directrice de Solvimo. Elle ajoute que le dynamisme de la commune, "sur le plan culturel, sportif et bien sûr économique" sont propices à séduire les acheteurs ou loueurs de biens. "Des quartiers changent de visage, à l'image des Charmettes, de plus en plus prisé". Les maisons les plus abordables s'échangent à partir de 130 000 € pour 80 m², avec une grosse enveloppe pour les travaux à prévoir dans la foulée. Les bâtisses de 170 m² en parfait état partent contre 300 000 €.

Au sein même de Mondeville, de nombreuses personnes âgées cherchent à acquérir un appartement avec ascenseur en coeur de bourg, préférant vendre leur maison. "Un appart' à cet endroit, part en une journée". Les taxes foncières deux fois moins importantes que sur Caen sont également du genre à attirer les futurs Mondevillais.

