Rouen : il perd son sang-froid et met le feu

Lundi 29 mai 2017 était jugé à Rouen (Seine-Maritime) un individu accusé d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de dégradation de bien privé et de violences.

Le 20 mars 2017, le prévenu, séparé de sa compagne, va se réfugier chez sa belle-soeur, à Rouen (Seine-Maritime). Celle-ci constate une fois de plus son énervement plus qu'inquiétant ainsi que son alcoolémie récurrente. Elle le chasse de chez elle. Il va se réfugier dans un box de parking abritant les véhicules des occupants de l'immeuble, mais revient devant l'appartement de la jeune femme, cherchant à mettre le feu à sa porte à l'aide d'un allume-feu qu'il porte sur lui. La Police intervient et a des difficultés à maîtriser l'individu qui résiste, donne des coups de pied aux policiers et les insulte vertement. "L'allume-feu, c'était pour me réchauffer dans le parking", dit-il naïvement.

"Un effarant mépris"

Quatre condamnations portées à son casier judiciaire pour des faits similaires incitent le Ministère Public à affirmer que "le prévenu fait preuve d'un effarant mépris à l'égard d'autrui". La partie civile rappelle que "la victime a déjà subi les violences du prévenu", tandis que sa défense avance qu' "il est excessif d'imputer au prévenu des risques graves consécutifs à ses actes".

Le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) le reconnaît coupable et le condamne à six mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Agression à Caen : la victime était maculée de sang

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"