Législatives 2017, Calvados, 4e circonscription : Philippe Foucher Saillenfest, Front national

Philippe Foucher Saillenfest est candidat aux élections législatives 2017 dans la 4e circonscription du Calvados pour le parti "Front national".

Né le 28 septembre 1941 à Sommesnil (Seine-Maritime), Philippe Foucher Saillenfest est un habitué des scrutins. Résidant au Havre, il était venu faire campagne en 2013 et en 2014 dans le Calvados lors des dernières élections régionales. Avec succès, puisqu'il occupe aujourd'hui un poste de conseiller régional de Normandie sous la bannière du Front national. Ophtalmologiste, marié et père de deux enfants, le voilà de retour dans le Calvados pour ces législatives. Âgé de 76 ans, il est toujours en exercice. Dans sa carrière, il a notamment travaillé aux hôpitaux de Rouen, comme interne et a fait son service militaire à Tunis. Il dit parler le patois normand.