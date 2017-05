Législatives 2017, Calvados, 6e circonscription : Evelyne Stirn, sans étiquette

Evelyne Stirn est candidate aux élections législatives 2017 dans la 6e circonscription du Calvados, sans étiquette

Investie par la Commission nationale d'investiture de Les Républicains en juin 2016, Evelyne Stirn se l'est vue retirée quelques mois plus tard suite à des tractations internes. Elle a donc décidé de se mettre en congé du parti. Âgé de 58 ans, elle est également en congé du barreau, après avoir été avocate pendant plusieurs années. Elle est mariée à Olivier Stirn, ancien ministre et maire de Vire de 1971 à 1989, avec qui elle a deux enfants. Résidente à Vire, elle est née le 18 juin 1959 à Meknes au Maroc.