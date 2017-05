Législatives 2017, Seine-Maritime, 9ème circonscription : Patrick Bucourt (Debout La France)

Patrick Bucourt est candidat aux élections législatives 2017 dans la 9ème circonscription de Seine-Maritime pour Debout La France.

Patrick Bucourt est âgé de 62 ans. C'est un ancien commercial. Il est marié et père de trois enfants. Il est maire de la petite commune de Heuqueville (Seine-Maritime) depuis 2008. Patrick Bucourt a rejoint Debout La France en 2013. C'est le porte-parole du parti en Seine-Maritime. Il s'est présenté aux régionales de 2010 et 2015 ainsi qu'aux cantonales de 2011. Pour ces législatives 2017, il veut créer la surprise et mettre en avant la ruralité.