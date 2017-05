Tendance Sports [REPLAY] : revivez l'émission spéciale du 20e Marathon du Mont-Saint-Michel

Ce dimanche 28 mai, votre émission Tendance Sports se déroulait en plein coeur du village du marathon du Mont-Saint-Michel, de quoi clôturer et revivre les meilleurs moments de ces 3 jours de courses!

Nouvelle formule réussie! Avec près de 10 000 participants sur 3 jours de courses, la 20e édition du marathon du Mont-Saint-Michel en a séduit plus d'un. Au programme, ce sont six courses qui se sont déroulées, du vendredi au dimanche, dont deux nouveautés : La Malouine et les 10 km de Saint-Malo, le Trail de l'Archange et le semi-marathon et enfin le traditionnel marathon et duo-marathon. Un menu fabuleux pour satisfaire tous les amoureux de longue distance.

Trois jours de fête, 6 courses acharnées

Tous les résultats, les interviews des acteurs du Semi-d'Avranches, du Trail de l'Archange et du grand marathon, seul ou en duo, tous étaient à nos micros durant ce week-end.

L'équipe d'organisation elle aussi, est venue nous livrer ses premiers mots à peine les derniers coureurs arrivés.

Thomas DELPEUCH (organisateur en chef), Christophe PUGINER (coordinateur des courses), Teddy BOURET (coordinateur général), Perrine MOLO (responsable signalétique) et Pierre PUJO (responsable logistique) étaient en plateau pour dresser les premiers bilans d'une édition qui restera comme celle du passage vers une nouvelle ère.

Les résultats :

Trail :

Hommes : 1- Vivien Laporte 4h36', 2- Christophe Colas, 3- Nicolas Bie.

Femmes : 1- Rejane Lecamu, 2- Severine Lecoufle, 3- Anais Eude

Semi Marathon :

Hommes : 1- Malik Ait El Hadj 1h15, 2- Franck Léger, 3-Sébastien Laurent

Femmes : 1- Nathalie Augurer 1h31', 2- Marie Apothéloze, Marie-Hélène Anne

Duo Marathon :

Hommes : 1- Equipe Laurent Leroux, 2- Equipe Frédéric Ville, 3- Equipe Pascal Chapin

Femmes : 1- Flavie Dupagny/ Sandrine Duhamel, 2- Equipe Thimothée Brunet, 3- Equipe Hélène Chevrel

Marathon :

Hommes : Too Lazarus (KEN) 2h'13', Stéphano Gwandu (TANZ), 3- Wilson Kipkoech

Femmes : Medina Demé (ETH) 2h45, 2- Arlette Pichot, 3- Hélène Perdriel.

