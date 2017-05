Luc Lemonnier, le nouveau maire du Havre

Dimanche 28 mai 2017, le conseil municipal du Havre (Seine-Maritime), réuni en séance extraordinaire, a choisi Luc Lemonnier, 1er adjoint, pour remplacer Edouard Philippe en tant que maire. Biographie du nouvel homme fort de la Cité Océane.

Luc Lemonnier est âgé de 49 ans. C'est un pur havrais, né le 22 mai 1968 dans la Cité Océane. C'est un homme marié avec quatre enfants. Il est diplômé de l'Ecole nationale d'assurances et a débuté sa carrière au Havre au sein de la compagnie maritime Maersk. Par la suite, Luc Lemonnier travaillera pour MACSF à Rennes de 1997 à 2003 puis pour AXA au Havre.

1er adjoint d'Edouard Philippe

En 2011, il intègre l'équipe d'Edouard Philippe en tant que conseiller municipal. Il est nommé adjoint au maire en 2013 et 1er adjoint en mars 2014. Il est également vice-président du Département de Seine-Maritime depuis mars 2015.

Nouvelle étape dans la carrière de Luc Lemonnier, il est élu Maire du Havre le 28 mai 2017. Il remplace Edouard Philippe nommé Premier Ministre.

Félicitations et salut amical à @luclemonnier désormais maire du Havre ! #LH pic.twitter.com/WEFXDIvYcI — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 28 mai 2017

Dans son premier discours de maire, Luc Lemonnier a remercié la majorité et Edouard Philippe, "Nous sommes fiers de ce que nous avons réussi avec lui. Nous allons continuer à travailler ensemble et je vous le dis : nous serons fiers de ce que nous allons faire ensemble ; parce que nous sommes plus qu'une majorité : nous sommes une équipe, unie, au service du Havre et des havrais ! ". Edouard Philippe a passé le relais comme Antoine Rufenacht l'avait fait avec lui en 2010.

Le nouveau Premier Ministre reste pour autant conseiller municipal de la ville du Havre.

